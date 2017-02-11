الامن التركي يحيل منفذ الاعتداء على ملهى “رينا” باسطنبول الى المحكمة

ذكرت وكالة “الاناضول” أن “قوات الامن التركي أنهت تحقيقات التي يجريها عناصر فرع مكافحة الإرهاب مع عبد القادر مشاريبوف الذي نفذ الهجوم على ملهى “رينا” ليلة رأس السنة واحالته إلى المحكمة”، مشيرة الى أن ” مشاريبوف، خضع لفحص طبي قبل إحالته إلى قصر العدل بمنطقة “جاغلايان”، بمدينة إسطنبول”.

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