الامن التركي: اعتقال مشتبه فيه بهجمات صاروخية بإسطنبول

اعتقلت أجهزة الأمن التركية الأحد، رجلا يعتقد أنه أحد المسؤولين عن هجوم صاروخي على مقر شرطة إسطنبول ومكاتب حزب العدالة والتنمية الحاكم قبل يومين، وفق ما ذكرت مصادر في الشرطة.

وقالت مصادر الشرطة إن المشتبه به -وهو عضو في جبهة جيش التحرير الشعبي الثوري المحظورة- اعتقل في محافظة تكيرداج وبحوزته مسدس وقنبلة يدوية.

وأشارت إلى أنه يعتقد أن المشتبه به مسؤول أيضا عن الهجوم على الشرطة في إسطنبول يوم السبت. ولم تصدر أي جهة إعلان مسؤولية عن أي من هذه الهجمات.

وأضافت الشرطة أن التحقيق جار مع خمسة مشتبه بهم آخرين اعتقلوا في إسطنبول، السبت، فيما يتعلق بهجمات يوم الجمعة.

يذكر أن مسلحين نفذوا هجوما على مقر الشرطة في إسطنبول ومكاتب حزب العدالة والتنمية بالقذائف الصاروخية مساء الجمعة، من دون وقوع ضحايا.