الامم المتحدة تعتبر مرسوم دونالد ترامب ضد الهجرة منافيا لحقوق الانسان

أعلنت مفوض الامم المتحدة لحقوق الانسان زيد بن رعد الحسين، اليوم، أن مرسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي حظر موقتا على مواطني 7 دول ذات غالبية مسلمة الدخول الى الولايات المتحدة “سيئ النية” ومنافيا لحقوق الانسان.

وكتب رعد الحسين في تغريدة نادرة على تويتر أن “التمييز بناء على الجنسية وحدها محظور بموجب قوانين حقوق الانسان” مشيرا إلى أن “الحظر الأميركي سيء النية ويهدر موارد نحن بحاجة إليها لمكافحة الإرهاب بصورة فعالة”.