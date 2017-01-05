الاعلان رسميا الاثنين عن “ماراثون صيدا الدولي الأول”

عاصمة الجنوب صيدا على موعد الاثنين المقبل مع الاعلان رسميا عن حدث رياضي كبير هو الأول من نوعه في الجنوب ويتمثل بـ” ماراثون صيدا الدولي الأول – نركض للتنمية والسلام” والذي تنظمه”جمعية ماراثون صيدا الدولي” بالتعاون مع بلدية صيدا ونادي روتاراكت صيدا وتحت اشراف الاتحاد اللبناني لألعاب القوى في 23 نيسان 2017 .

ويقام حفل الاعلان عن هذا الحدث عند السادسة مساء الاثنين 9 كانون الثاني 2017 في قاعة بلدية صيدا .