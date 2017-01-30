الاعتداء على نجل محمد سعد.. اليكم التفاصيل

تقدّم الفنان المصري محمد سعد، ببلاغ لقسم شرطة الشيخ زايد، يتّهم فيه 11 شخصاً بالتعدي على نجله وإصابته بكدمات في الجسم، في منتجع “بيفرلي هيلز”.

وفي التفاصيل أنّ قسم شرطة الشيخ زايد تلقّى بلاغًا من سعد يتّهم فيه كلّ من (سيف. ظ – ليبي الجنسية)، وشقيقه (عربي. ظ – ليبي الجنسية) و9 آخرين من الجنسية المصرية بالتّعدي على نجله (كريم. م – 15 عامًا) بالسبّ والشّتم والضرب، ما أدّى إلى إصابته في عينه اليسرى وفي البطن والظهر، والسبب هو “لهو أطفال”.

وكلّف اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، مباحث القسم بقيادة الرائد إسلام المهداوي، بعمل التحريات اللازمة حول ملابسات الواقعة، وتحديد أسماء المتهمين.