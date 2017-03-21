الاصابة تحرم منتخب الارجنتين من خدمات ديبالا

اعلنت مصادر صحفية ان اللاعب باولو ديبالا سيغادر معسكر منتخب الأرجنتين لكرة القدم والعودة إلى ناديه يوفنتوس الإيطالي في الفترة القريبة بعد خضوعه للفحوصات الطبية .

يذكر ان نجم السيدة العجوز كان قد سافر الى بلاده الأرجنتين للإنضمام لمعسكر منتخب التانغو ، رغم الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام نظيره سامبدوريا ضمن منافسات الدوري الايطالي .

وأوضحت هذه المصادر ان الجهاز الطبي للمنتخب الأرجنتيني قد أكد عدم قدرة اللاعب على المشاركة في المباراتين القادمتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم .