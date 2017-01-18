الاصابة تبعد ليمينا عن امم افريقيا

اعلنت مصادر صحفية ان لاعب نادي يوفنتوس ماريو ليمينا تعرض لاصابة قوية مع منتخب بلاده الغابون خلال مشاركته في بطولة الأمم الإفريقية الحالية .
وأضافت هذه المصادر أن لاعب خط الوسط البالغ من العمر 23 عاماً يعاني من مشكلة في الظهر غاب على آثرها عن مواجهة منتخب بلاده اليوم أمام بوركينا فاسو ضمن منافسات الجولة الثانية لهذه البطولة ، وسوف يغيب لمدة لا تقل عن 15 يوماً بسبب هذه الاصابة .
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