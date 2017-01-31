الاصابة تبعد ريبيري اسبوعين عن الملاعب

سيغيب نجم نادي بايرن ميونيخ الالماني الدولي الفرنسي السابق فرانك ريبيري عن الملاعب لفترة اسبوعين قادمين على الاقل، بعد ان تعرض لإصابة على مستوى عضلة الفخذ اثناء التحامه بزميله ماتس هوملز اثناء التمارين الاخيرة للفريق.
ويأمل مدرب الفريق الايطالي كارلو انشيلوتي ان يكون صاحب الـ 33 عام جاهزا لمواجهة نادي ارسنال في الدور الثاني من بطولة دوري ابطال اوروبا منتصف الشهر المقبل.
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