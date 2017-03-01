الاشغال الشاقة المؤبدة للموقوف طوني عبود في جريمة عشقوت

اصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان القاضي رامي عبد الله قراره الظني في جريمة عشقوت وطلب عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة للمدعى عليه الموقوف طوني عبود، سندا الى احكام المادة 548 عقوبات.
وسيحال الملف الى الهيئة الاتهامية في جبل لبنان لاصدار قرارها وفقا لما تراه في الملف ومنها الى محكمة الجنايات في جبيل لبنان.
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