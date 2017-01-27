الاشرفية تنجو من فاجعة بعد سقوط رافعة في السيوفي

هي القدرة الالهية التي شاءت ان تنقذ الارواح من موت محتم جراء انهيار رافعة خاصة بورشة بناء في منطقة السيوفي.خصوصا وان الحادثة وقعت في منطقة مكتظة وفي وقت الذروة حوالى الثالثة بعد الظهر.
عشرات السيارات المركونة في المحلة تضررت بشكل كامل او شبه كامل وقد هرع اصحابها الى المكان لتفقدها.
وفي وقت يرجح ان تكون العاصفة سبب وقوع الرافعة فإن القوى الامنية التي سارعت الى قطع الطريق المؤدي الى المكان فتحت تحقيقا في الحادث لتحديد المسؤوليات.
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