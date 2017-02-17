الاسد يدافع عن ترامب.. ودي ميستورا يتحدث عن دستور جديد

بعد انتهاء لقاء استانة 2، لفت المبعوث الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا الجمعة، ان مفاوضات جنيف ستركز على الحكم في سوريا ودستور جديد والانتخابات.

بدورها، أعلنت يارا شريف، المتحدّثة باسم دي ميستورا أن مبعوث الأمم المتّحدة الخاص إلى سوريا لا يزال يضع اللمسات النهائيّة على لائحة من سيحضرون محادثات السلام في جنيف، التي ستبدأ في 23 شباط.

ولفتت إلى أن هناك بالفعل ردوداً إيجابيّة على الدعوات التي وجّهت حتّى الآن، متوقّعةً وصول بعض المشاركين في مطلع الأسبوع.

وذكرت شريف أنّها على علم بشائعات عن مزيد من التأجيل للمحادثات، بعدما كانت مقرّرة أصلاً في الثامن من شباط، لكنّها أشارت إلى أنّه لا توجد خططاً لتأجيلها مجدّداً.

من جهة ثانية، أبلغ وزير الخارجية الأميركيّة ريكس تيلرسون، دولاً تعارض الرئيس السوري بشار الأسد، أن واشنطن لن تتعاون عسكريّاً مع موسكو قبل أن تتوقّف عن وصف كلّ معارضي الأسد بأنّهم إرهابيّون، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي غربي.

وقال الدبلوماسي: “خلال المناقشات، أوضح تيلرسون أنّه لن يكون هناك تعاوناً عسكريّاً، حتّى يقرّ الروس بأنّ المعارضين ليسوا جميعهم إرهابيّين”.

هذا وقال الرئيس السوري في حديث نشر الخميس إن الحظر الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على دخول السوريين للولايات المتحدة يستهدف “الإرهابيين وليس الشعب السوري”، فيما بدا أنه دفاع عن منطقية الإجراء.

وذكر الأسد في مقابلة مع “إذاعة أوروبا 1” وقناة تلفزيون “تي.إف1” “أنه ضد الإرهابيين الذين قد يتسللون مع بعض المهاجرين إلى الغرب وهو ما حدث. حدث في أوروبا وخاصة في ألمانيا ويمكن أن يحدث في الولايات المتحدة”.

وأضاف: “أعتقد أن هدف الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو منع هؤلاء من الدخول”.