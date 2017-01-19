الاسد يتوقع وقفا للنار في آستانة.. واتفاق على هدنة في وادي بردى

فيما تنطلق مفاوضات أستانة برعاية روسية إيرانية تركية، على بعد ثلاثة ايام، توقع الرئيس السوري بشار الأسد أن يكون مؤتمر آستانة على شكل محادثات بين حكومته، ومن وصفَهم بالمجموعات الإرهابية، للتوصّل إلى وقف لإطلاق النار.

وأكد الاسد أن الهدف من الاستانة ضم الجماعات الإرهابية الى مصالحات وطنية ووقف إطلاق النار بعد إلقائهم السلاح.

وفي مقابلة مع قناة “تي بي أس” اليابانية، اعرب الأسد عن امله بأن تكون استانة منبرا لمحادثات بين مختلف الأطراف السورية، والتركيز على وقف إطلاق النار لحماية المدنيين، نافيا أن يكون الغرض من وراء ذلك إجراء محادثات سياسية، ذلك لعدم وضوح الأطراف المشاركة فيه.

ومواقف النظام هذه تزامنت مع مساع ألمانية لوقف الحملة العسكرية على منطقة وادي بردى المحاصرة، حيث انبرى لأجل هذه المهمة موفد ألماني من سفارة بلاده في دمشق، كمندوب عن الصليب الأحمر الدولي.

وأفيد أن محافظ ريف دمشق التابع للنظام، والمبعوث الألماني إجتمعا مع ممثلين مدنيين وعسكريين عن وادي بردى، الأمر الذي أدى الى توقيع اتفاق بين النظام والمعارضة لوقف أعمال القتال وإدخال فرق الصيانة لإصلاح منشأة نبع الفيجة.

هذا وشهدت جبهات عدة معارك عنيفة نتيجة هجوم قوات الأسد وحزب الله على هذه المنطقة، تصدى لها الثوار، في وقت قصفت طائرات روسية بلدة عربين في ريف دمشق، مما أدى الى الى مقتل ثلاثة مدنيين وجرح العشرات.