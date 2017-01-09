الاسد مستعد لمفاوضات استانة.. وإنزال بري للتحالف في دير الزور

ابدى رئيس النظام السوري بشار الأسد، استعداده للتفاوض في آستانة عاصمة كازاخستان، حول كل شيء، متسائلا في الوقت نفسه عمن سيكون حاضرا عن المعارضة في المحادثات: “هل ستكون معارضة حقيقية لها قواعد شعبية؟”.

وفي مقابلة مع وسائل إعلام فرنسية، رد بنعم، على سؤال عما إذا كان مستعدا للبحث في وضعه كرئيس، لكنه استدرك ان منصبَهُ يتعلق بالدستور. وفي شان وادي بردى والخروقات، اعلن أن الإرهابيين يحتلون المصدر الرئيس للمياه الى دمشق، ودور الجيش هو تحرير المنطقة.

ميدانياً، قتل 25 داعشياً واسر عدد آخر، خلال إنزال بري للتحالف الدولي بين محافظتي الرقة ودير الزور.

وأكد البنتاغون أن “عملية نُفّذت بنجاح في منطقة دير الزور ضد داعش” الارهابي.

وأفاد مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن أن “4 طائرات مروحية تابعة للتحالف الدولي، نفذت ظهر الأحد إنزالاً في قرية الكبر في ريف دير الزور الغربي استمر ساعتين”.

وقال إن “القوات التي كانت على متن المروحيات استهدفت بعد نزولها على الأرض، حافلة تقل 14 عنصراً من التنظيم، ما أدى إلى مقتلهم جميعاً. كما هاجمت محطة للمياه يسيطر عليها تنظيم داعش في القرية، وخاضت معه اشتباكات عنيفة، تسببت بمقتل 11 جهادياً على الأقل”.

من جهة ثانية، لا تزال خروقات النظام السوري مستمرة، ولاسيما في وادي بردى ما ادى الى انتهاء هدنة لم تعمر أكثر من 24 ساعة، حيث دفعت بالفصائل المعارضة إلى إعلان تجميد وقف إطلاق النار في كل الجبهات، متوعدين بالرد العسكري على خروقات النظام وحلفائه المتواصلة للهدنة الموقعة برعاية روسية تركية.

هذا وتعرضت بلدات وقرى وادي بردى لأكثر من عشرين غارة جوية بالتوازي مع قصف مدفعي وصاروخي وتركز القصف والغارات، على بلدات عين الفيجة ودير مقران والحسينية وكفر العواميد وبسيمة.

في وقت حذرت جمعيات أهلية في وادي بردى من كارثة قد تحل بالمدنيين في الوادي ودمشق، في ظل استمرار القصف

وطالبت الجمعيات المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، وإرسال لجان لتقصي الحقائق في المنطقة، وتحديد الجهة المسؤولة عن تدمير نبع الفيجة، وإرسال طواقم إصلاح إلى النبع وشبكات المياه المحلية.