الاسد: الحل فى سورية بيد الشعب السوري

استقبل الرئيس السوري بشار الاسد اليوم وفدا مشتركا يضم نوابا من البرلمان الاوروبي ومجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية.

وقال الرئيس السوري خلال اللقاء انه “على المسؤولين الاوروبيين ان يدركوا ان الحل فى سورية هو بيد الشعب السوري، واذا ارادت الدول الاوروبية مساعدة الشعب السوري يجب أن تتوقف اولا عن دعم الارهابيين وان ترفع الحصار الجائر الذي يطال اساسيات حياة السوريين”.

واضاف:”على المسؤولين الغربيين ان يعترفوا بأن الهجمات الارهابية التى تشهدها بلادهم هي نتيجة سياساتهم الخاطئة وبالتالي عليهم ان يسألوا انفسهم هل السياسات التي يتبعونها لصالح شعوبهم ام ضدها”.