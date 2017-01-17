الاستماع الى افادات 4 شهود في “ملف الضمان”

تابع قاضي التحقيق الاول في بيروت غسان عويدات تحقيقاته اليوم، في ملف اختلاس أموال عامة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإستمع الى افادات 4 شهود. ولم يحضر المدعى عليه سمير عون وتبين انه غير مبلغ وسيتم ابلاغه بموعد جديد لاحقا.