الاستماع الى افادات 4 شهود في “ملف الضمان”

تابع قاضي التحقيق الاول في بيروت غسان عويدات تحقيقاته اليوم، في ملف اختلاس أموال عامة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإستمع الى افادات 4 شهود. ولم يحضر المدعى عليه سمير عون وتبين انه غير مبلغ وسيتم ابلاغه بموعد جديد لاحقا.
الحريري التقت سفير بريطانيا
رسمياً: يايا توريه خارج قائمة مانشستر سيتي في دوري الأبطال
لبنانيون يريدون خروج لبنان من الشرق الأوسط
ناشطون: الثوار يقطعون طريق إمداد النظام الوحيد إلى حلب
كأس العالم العربي: العهد يخطف فوزاً قاتلاً أمام الرفاع البحريني
Powered By Future Television s.a.l