الارسنال يحدد سعر ألكسيس سانشيز

كشفت مصادر صحفية ان ادارة نادي آرسنال الإنكليزي لكرة القدم كان قد حددت القيمة المالية للتنازل عن المهاجم ألكسيس سانشيز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة .

واوضحت هذه المصادر أن نادي الغانرز يريد الحصول على مبلغ قدره 50 مليون جنيه استرليني على الأقل للموافقة على بيع النجم التشيلي في الانتقالات الصيفية المقبلة .

يذكر ان مسؤولي الفريق الانكليزي يخططون إلى بيع المهاجم التشيلي في حال فشلهم في الاتفاق على تجديد عقده خلال الفترة القريبة .