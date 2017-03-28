الارسنال يحدد سعر ألكسيس سانشيز

كشفت مصادر صحفية ان ادارة نادي آرسنال الإنكليزي لكرة القدم كان قد حددت القيمة المالية للتنازل عن المهاجم ألكسيس سانشيز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة .
واوضحت هذه المصادر أن نادي الغانرز يريد الحصول على مبلغ قدره 50 مليون جنيه استرليني على الأقل للموافقة على بيع النجم التشيلي في الانتقالات الصيفية المقبلة .
يذكر ان مسؤولي الفريق الانكليزي يخططون إلى بيع المهاجم التشيلي في حال فشلهم في الاتفاق على تجديد عقده خلال الفترة القريبة .
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