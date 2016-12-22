الارجنتين اختتمت عام 2016 بصدارة التصنيف ولبنان يتقدم نقطة وحيدة

صدر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم التصنيف الاخير لعام 2016 وما زال المنتخب الارجنتيني في صدارة الترتيب العالمي يليه المنتخب البرازيلي ولم تشهد المراكز العشرة الأولى في التصنيف أي تغيرات.

وحل المنتخب الارجنتيني في المركز الاول برصيد 1634 نقطة مقابل 1544 نقطة للبرازيل في المركز الثاني وجاء المنتخب الالماني في المركز الثالث برصيد 1433 نقطة.

وعلى الصعيد الافريقي تصدر منتخب السنغال التصنيف يليه منتخب كوت ديفوار ومنتخب تونس،مصر ومن ثم الجزائر.

وعلى الصعيد الاسيوي حل المنتخب الايراني في الصدارة يليه منتخب كوريا الجنوبية ثم منتخب اليابان فمنتخب أستراليا ومن ثم المنتخب السعودي.

وحل المنتخب اللبناني في المركز 147 وهو يمتلك 186 نقطة فيما كان في التصنيف السابق ب 185 نقطة متقدما بنقطة وحيدة.

وهنا ترتيب الفرق العشرة الاولى:

1-الأرجنتين 1634 نقطة

2- البرازيل 1544

3- المانيا 1433

4- تشيلي 1404

5- بلجيكا 1368

6- كولومبيا 1345

7- فرنسا 1305

8- البرتغال 1229

9- أوروغواي 1187

10-أسبانيا 1166

يذكر ان التصنيف المقبل سيصدر في 12 كانون الثاني من العام الجديد 2017