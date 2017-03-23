الاحمد التقى قائد الجيش ومدير عام الامن العام

أفاد المكتب الاعلامي في سفارة فلسطين في بيان ان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض الساحة اللبنانية عزام الاحمد التقى اليوم قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون بحضور سفير دولة فلسطين في لبنان اشرف دبور وامين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي ابو العردات.

وهنأ الاحمد العماد عون لتوليه منصبه قائدا للجيش اللبناني، مؤكدا الموقف الفلسطيني الموحد في دعم الامن والاستقرار داخل المخيمات والحفاظ على السلم الاهلي اللبناني.

كما التقى الاحمد والوفد المرافق مدير الامن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم حيث جرى البحث في اخر المستجدات على الساحتين الفلسطينية والعربية.

وتم البحث في ضرورة تحسين الظروف الحياتية والمعيشية للاجئين الفلسطينيين في لبنان الى حين عودتهم الى ارض وطنهم فلسطين، والمراحل التي وصلت اليها اعادة تشكيل القوة الأمنية في مخيم عين الحلوة”.