الاحتلال يجري صيانة لأجهزة التحسس والمراقبة عند الشريط بين كفركلا وعديسة

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن قوات الاحتلال الاسرائيلي، تجري صيانة لأجهزة التحسس والمراقبة على طول الشريط التقني بين كفركلا وعديسة. وشوهدت فرق الصيانة تعمل وسط إنتشار أمني لعدد من جنود العدو تواكبهم آليات عسكرية.

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