الاجتماع الاول لمنسقية المستقبل في صيدا عرض الاوضاع السياسية وقانون الانتخاب والسلسلة

عقد المكتب الجديد لمنسقية “تيار المستقبل” في صيدا والجنوب اول اجتماع له بعد انتخابه والتجديد لناصر حمود منسقا عاما للجنوب، في مقر التيار في عمارة المقاصد – صيدا.

استهل الاجتماع بتوزيع المهام بين الأعضاء على الشكل التالي:

– ناصر حمود: منسقا عاما.

– محي الدين جويدي: مسؤولا تنظيميا.

– امين الحريري: منسقا لشؤون الانتخابات.

– هشام قطب: امينا للسر.

– محي الدين النوام: منسقا لشؤون المجتمع المدني.

– كرم سكافي: منسقا للتثقيف.

– بشير سنجر: منسقا للعضوية والانتساب.

– مازن الصباغ: منسقا للشؤون التمثيلية.

– حنان نداف: منسقة للاعلام.

ومن ثم تداول المجتمعون، بحسب بيان، “في بعض الشؤون التنظيمية الداخلية على صعيد التيار”. كما بحثوا في “اوضاع صيدا ومنطقتها والمخيمات، وفي الوضع السياسي في البلاد في ظل النقاش الدائر في شأن القانون الانتخابي الجديد وما يتعلق بموضوع اقرار سلسلة الرتب والرواتب.