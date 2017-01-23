الاتحاد الفرنسي يتخذ قرار غريبا !

قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إعادة ركلات الجزاء الترجيحية التي أقيمت خلال مباراة فريقي سانت مامي واستاد ريوميس في شهر تشرين الثاني الماضي بدوري الدرجة الثالثة، وإيقاف حكم اللقاء حتى نهاية الموسم.

وذكرت تقارير صحافية فرنسية أن حكم المباراة التي جمعت بين الفريقين وهما من الدرجة الثالثة الفرنسية، اتخذ قرارا غريبا، بإعلانه نهاية اللقاء عند الوصول لركلات الجزاء الترجيحية، لتحديد المتأهل لدور الستة عشر من مسابقة كأس “كانتال”، بعدما نفذ كل فريق ثلاث ركلات جزاء.