الاتحاد الدولي يرفض استئناف بوليفيا والارجنتين الخاسر الاكبر

رفضت لجنة الاستئناف لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد البوليفي للعبة ضد خصم منه نقاط على خلفية اشراك لاعب غير مؤهل وهو نيلسون كابريرا في إطار تصفيات كأس العالم روسيا 2018.

واعتبر الفيفا المنتخب البوليفي خاسرا بنتيجة 3-0 لصالح كل من بيرو وتشيلي في المباراتين التي جمعت إحداهما بوليفيا وبيرو في 1 أيلول 2016 وأخرى جمعت بين تشيلي وبوليفيا في 6 أيلول 2016، كما فرض على الاتحاد البوليفي غرامتين قيمة كل منهما 6000 فرنك سويسري.

واستفادت تشيلي من القرار ليرتفع رصيدها إلى 20 نقطة في المركز الرابع المؤهل مباشرة إلى مونديال روسيا 2018 أمام الأرجنتين الخامسة بفارق نقطة، ويخوض الخامس ملحقا مع بطل أوقيانيا.