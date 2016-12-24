الاتحاد الدولي للتزلج يوقف الروسية يوليا إيفانوفا

أوقف الاتحاد الدولي للتزلج بطلة التزلج في اختراق الضاحية المتسابقة الروسية يوليا إيفانوفا لتنضم الى ستة رياضيين روس تعرضوا للإيقاف بشكل مؤقت لتورطهم في انتهاك لوائح المنشطات.
وكشفت إيفانوفا صاحبة الـ 31 عاماً أنه تم إبلاغها من جانب الاتحاد الدولي للتزلج بإيقافها المؤقت , وأوضح الاتحاد الدولي للتزلج أن ستة رياضيين روس من المشاركين في منافسات تزلج اختراق الضاحية تم إيقافهم بشكل مؤقت بدءً من 22 كانون الأول.
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