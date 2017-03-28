الاتحاد الدولي لكرة القدم يتجه لمعاقبة ميسي

اشارت تقارير صحفية الى أنالإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يتجه لفرض عقوبة على اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني ومنتخب التانغو بسبب إهانته لمساعدي الحكم بعد نهاية المباراة أمام تشيلي في تصفيات مونديال روسيا التي شهدت فوز رجال باوزا بهدف دون رد.

واكدت صحيفة السبورت الكتالونية أن ليونيل ميسي قد يتعرض لعقوبة دولية في الفترة المقبلة، رغم أن الحكم لم يدون في تقريره اي شيء ضد اللاعب،رغم ان ميسي كان مستاء جدا من التحكيم في المباراة ومن بعض لاعبي تشيلي وعلى راسهم اليكسيس سانشيز حيث شهدت المباراة توترا كبيرا.

وبحسب الصحيفة فان الفيفا قد يتجه لفرض غرامة مالية على ميسي في الوقت الراهن ، حتى يتمكن من اللعب ضد بوليفيا على ان تتخذ اجراءات اخرى بحقه لاهانته لحكام مباراة الارجنتين وتشيلي.