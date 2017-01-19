الاتحاد الايطالي يدرج اسم دييغو مارادونا في قاعة المشاهير

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إدراج اسم دييغو مارادونا في قاعة مشاهير كرة القدم الإيطالية، خلال حفل أقيم في مدينة فلورنسا.

ونقل بيان للاتحاد الإيطالي تصريحات لمارادونا قال فيها: “في نابولي أشعر بأنني في بيتي”.

وقال رئيس نادي نابولي أوريليو دي لاورينتيس إنه في المستقبل يمكن بحث تعيين مارادونا كسفير للنادي.

كما تم أيضاً إدراج لاعبي الكرة السابقين جيوسيبي بيرغومي وباولو روبرتو فالكاو وباولو روسي وتشيزاري مالديني في القاعة.

ولعب مارادونا (56 عاماً) مع نابولي من 1984 حتى 1991، وساعدهم للفوز بلقبي الدوري 1987 و1990، وكأس إيطاليا في 1987 وكأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي) في 1989.