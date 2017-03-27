الاتحاد الاوروبي دعا روسيا الى الافراج عن المتظاهرين بلا تأخير

دعا الاتحاد الاوروبي اليوم روسيا الى الافراج “بلا تأخير عن المتظاهرين السلميين” الذين أوقفوا بالمئات امس خلال تحركات احتجاج ضد الفساد.

وقال ناطق باسم الاتحاد الاوروبي في بيان :”ان عمليات الشرطة في الاتحاد الروسي حاولت تفريق متظاهرين وأوقفت مئات المواطنين بينهم زعيم المعارضة اليكسي نافالني، ومنعتهم من ممارسة حرياتهم الاساسية بما فيها حرية التعبير والتجمع السلمي والاجتماع المدرجة كلها في الدستور الروسي”.