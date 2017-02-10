الاتحاد الانكليزي يخفي اسماء 13 لاعبا فشلوا في اختبار المنشطات

اشارت صحيفة الدايلي مايل البريطانية الى ان الاتحاد الانكليزي لكرة القدم اكتشف 13 لاعبا يقومون بتناول المخدرات خلال المواسم الاربعة الاخيرة من عمر الدوري الانكليزي، واضافت الصحيفة ان الاتحاد الانكليزي يرفض الكشف عن اسماء هؤلاء اللاعبين بهدف مساعدتهم على التعافي من هذه المشاكل بعيداً عن الاضواء. في وقت كان اخر لاعب قد سقط في اختبار المنشطات سايدو بيراهينو لاعب نادي ويست بروميتش البيون.
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