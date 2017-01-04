الاتحاد الانكليزي يحرم السيتي من خدمات فرناندينيو لـ 4 مباريات

قرر الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم إيقاف فرناندينيو نجم مانشستر سيتي لأربع مباريات بسبب البطاقة الحمراء التي تلقاها في مواجهة بيرنلي .

وكانت ادراة مانشستر سيتي قد تقدمت باستئناف للجنة العقوبات على أمل رفع أو تخفيض العقوبة ، لكن الرد جاء سلبياً وتم معاقبة اللاعب بالإيقاف لأربع مباريات بسبب تدخله العنيف على لاعب بيرنلي .

يذكر ان فرناندينيو تلقى 3 بطاقات حمراء في آخر 6 مباريات خاضها برفقة مانشستر سيتي ، الأمر الذي ساهم بشكل أو بآخر في فرض عقوبة قاسية عليه .