الاتحاد الالماني يلزم انشيلوتي بالتبرع بعد الإشارة البذيئة

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أن مديره الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي سيتبرع بمبلغ خمسة آلاف يورو (5200 دولار) لمؤسسة خيرية يديرها الاتحاد الألماني لكرة القدم وذلك بعد إشارة بذيئة تجاه مشجعي هيرتابرلين عقب مباراة الفريقين في الدوري الألماني للعبة (بوندسليغا) .

وذكر بايرن في بيان أن لجنة الانضباط بالاتحاد الألماني للعبة أنهت التحقيقات في الواقعة، مع موافقة أنشيلوتي على التبرع.