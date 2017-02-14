الاتحاد الالماني يحدد عقوبة دورتموند

ألزم الإتحاد الألماني لكرة القدم نادي بوروسيا دورتموند بغلق جزء من ملعبه “سيغنال ايدونا بارك” خلال مباراة الفريق أمام فولفسبورغ يوم السبت المقبل، بسبب الأحداث التي رافقت مباراته أمام لايبزيغ هذا الشهر.
وأمر الاتحاد الالماني باغلاق الحائط الاصفر، المدرج الجنوبي والشهير في معقل دورتموند.
هذا وكانت أعمال شغب افتعلتها جماهير دورتموند ضد جماهير نادي لايبزيغ،أسفرت عن اصابات واعتقال 28 شخصا، بعضهم بتهمة حيازة مواد متفجرة.
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