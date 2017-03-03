الاتحاد الاسيوي يصنف لبنان الخامس بكرة الشاطئية

صنف الاتحاد الاسيوي لكرة القدم منتخب لبنان كأفضل خامس في لعبة كرة الشاطئية، عشية انطلاق منافسات بطولة كأس آسيا في ماليزيا.

وأسدل الاتحاد الاسيوي الستار عن قائمة أفضل خمس منتخبات في آسيا جاء فيها لبنان في المركز الخامس، فيما حلت ايران الأولى، وخلفها كل من اليابان، عمان والامارات على التوالي.

ويتأهب لبنان للمشاركة في البطولة ضمن المجموعة الثانية التي تضم عمان (صاحبة اللقب) وتايلاند، انسحبت منها لاحقا اوزبكستان.