الاتحاد الاسباني يطلب كتابا رسميا لابعاد البيرنابيو عن نهائي كاس الملك

اشار رئيس نادي ريال مدريد السابق ونائب رئيس الاتحاد الاسباني الحالي خوان غاسبار الى انه طلب من نادي ريال مدريد ارسال كتاب رسمي يطلب به عدم اقامة مباراة نهائي كاس ملك اسبانيا بين برشلونة وديبورتيفو الافيس على ملعب سانتياغو بيرنابيو لمنع تتويج الفريق الكتالوني بلقب كاس الملك في معقل الريال. وأضاف غاسبار انه سيكون متواجد في نهائي كاس ملك اسبانيا الى جانب احفاده.

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