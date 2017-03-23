الاتحاد الاسباني يتجه لتغريم بيكيه بسبب انتقاده الدائم للحكام

اشارت بعض التقارير الصحفية الاسبانية الى ان الاتحاد الاسباني لكرة القدم يتجه لفرض عقوبة مالية على اللاعب الدولي الإسباني جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة الإسباني وذلك بسبب إنتقاده الدائم للتحكيم، وقد يغرم ب 3000 يورو.

وبحسب صحيفة اس الاسبانية فان الغرامة ستقسم على 1500 يورو بسبب احتجاجه في مباراة كأس الملك أمام أتلتيك بيلباو، و1500 يورو بسب الهجوم الحاد الذي شنه اللاعب على حكم مباراة فريق فياريال وريال مدريد في الليغا الإسبانية.

يذكر ان بيكيه وجه تهمة كبيرة للحكام هذا الموسم مشيرا فيها الى ان الحكام يساندون الريال ويتلقون رشاوي من أجل إهداء اللقب للنادي الملكي، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.