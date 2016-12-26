الاتحاد الأوروبي يكرم زيدان

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان مدربا لتشكيلة تضم أفضل المواهب الواعدة في دوري ابطال اوروبا لعام 20166.
تشكيلة المواهب الواعدة بدوري الأبطال في 2016:
حارس المرمى: ألفونس أريولا (باريس سان جيرمان).
مدافعون: سيرجي روبرتو وصامويل أومتيتي (برشلونة)و فيكتور ليندلوف (بنفيكا).
لاعبو الوسط: توماس ليمار (موناكو) يوشوا كيميش وريناتو سانشيز (بايرن ميونيخ) ورافائيل غيريرو (بوروسيا دورتموند).
مهاجمون: كريستيان بوليسيتش وعثمان ديمبلي (بوروسيا دورتموند) وأندريه سيلفا (بورتو).
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