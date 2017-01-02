الإنتر يخطف غاليارديني من طريق يوفنتوس

أعلنت صحيفة لاغازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن نادي إنتر ميلانو الإيطالي تفوق في الصراع مع نادي يوفنتوس للحصول على خدمات نجم أتلانتا روبرتو غاليارديني خلال الميركاتو الشتوي.
وأشارت الصحيفة إلى أن إنتر ميلانو وجد الإتفاق بينه وبين اللاعب ونادي أتلانتا وسيتم التوقيع رسمياً مع غاليارديني صاحب الـ22 عاماً خلال الـ48 ساعة المقبلة.
وأوضحت الصحيفة أن الصفقة ستكلف الإنتر 25 مليون يورو.
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