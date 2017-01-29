الإعلامية داليا فريفر تدخل في موسوعة غينيس لأطول بث تلفزيوني مباشر

فقيدة البصر، مشرقة البصيرة، استطاعت الإعلامية داليا فريفر إدخال لبنان إلى موسوعة غينيس العالمية. وذلك بعدما استضافت أكثر من 70 شخصية خلال 24 ساعة بثّ مباشر عبر هواء شاشة تلفزيون لبنان.

فريفر، التي فقدت نظرها في عمر الـ 18 بعد أن تعرضت إلى مشكلة في شبكة العين، تطرقت مع ضيوفها من مختلف المجالات، إلى الشؤون السياسية والاعلامية والاجتماعية والاقتصادية والدينية والفنية. وقد حازت بدعم المشاهدين وفريق عمل، وأبناء بلدتها ميروبا الذين استقبلوها بحفاوة. واستطاعت بإنجازها التاكيد أنه بإرادة لا تعرف حدوداً ولا تؤمن بالمستحيل، يمكن إنجاز الكثير.