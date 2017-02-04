الإشتراكي: اعتداء عين دارة همجي ويجب توقيف المتورطين ومحاسبتهم

دان الحزب “التقدمي الإشتراكي”، في بيان “الإعتداء الهمجي الذي قامت به مجموعة من الشبان، على المجتمعين في بلدة عين دارة، وعلى وسائل الإعلام، التي كانت تقوم بدورها في تغطية الاجتماع”.

وإذ أكد الحزب “رفضه القاطع لهذه الأساليب البلطجية الرخيصة، التي ترمي إلى تعريض السلم الأهلي للخطر، وإثارة البلبلة والتوتر دون طائل”، جدد “موقفه الثابت بالركون حصرا إلى الدولة وأجهزتها الأمنية والرسمية”، داعيا إلى “توقيف جميع المتورطين في هذا الاعتداء ومحاسبتهم أمام القضاء المختص”.