الإسكان يعلن عن خطوة مهمة تمثلت بتخفيض نسب الفائدة للقروض الجديدة

أعلن مصرف الاسكان في لبنان انه وبهدف تأمين السكن اللائق لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط، للبنانيين العاملين في الداخل والخارج، وبغرض ترسيخ الروابط بين المغتربين والوطن الأم، فقد خفّض معدل فائدة الإقراض من 5 الى 3 في المئة سنوياً وذلك للعقود الموقّعة اعتباراً من 1 كانون الأول 2017.
وفي حديث عبر الهاتف مع تلفزيون المستقبل ، قال رئيس مجلس ادارة مصرف الإسكان جوزف ساسين، انه ورغم الاحوال السيئة التي شهدها لبنان عام 2016، فإن اداء مصرف الاسكان كان معادلا للأداء في العام الاسبق مشيرا الى ان ذلك يعكس ثقة اللبنانيين في البلاد ولافتا الى ان ذلك ما هو الا مؤشر على ان قروض السكن هي ميزان الحركة الاقتصادية في البلاد مؤكداً ثقة اللبنانيين في لبنان.
تقرير: باسل الخطيب
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