الإجتماعي يهبط رسمياً ،الإخاء يفوز، والمل يهدي طرابلس ثلاث نقاط مهمة

ودّع فريق الإجتماعي رسمياً منافسات الدرجة الأولى من بطولة لبنان لكرة القدم وذلك بعد خسارته اليوم أمام شباب الساحل بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الطرفين على ملعب العهد ضمن الجولة الـ19.

وسجل للساحل كلّ من محمد سالم في الدقيقة 20 و26 وحسن خاتون الهدف الثالث (90+3) فيما قلَص هشام النابلسي النتيجة في الدقيقة 41 لصالح الفريق الطرابلسي

وعلى ملعب صور البلدي حقق نادي طرابلس فوزاً ثميناً على حساب فريق التضامن صور بنتيجة هدفين مقابل لاشيء سجلهما المتألق أبو بكر المل في الدقيقة 40 و الدقيقة 90 ليعود إلى دياره بثلاث نقاط ثمينة أبقت على آماله في البقاء بالدرجة الأولى على الرغم من فوز الساحل وفوز الإخاء أهلي عاليه أيضاً الذي بدوره إستطاع من تحقيق الفوز على حساب الراسينغ بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف

وبهذه النتائج رفع الساحل رصيده إلى النقطة رقم 22 في المركز العاشر، طرابلس أصبح رصيده 19 نقطة في المركز الـ11 فيما تجمّد رصيد الإجتماعي عند النقطة رقم 8 في المركز الأخير ويودع بذلك رسمياً الدرجة الأولى، والإخاء برصيد 23 نقطة في المركز التاسع، والتضامن برصيد 24 نقطة في المركز الثامن.