الإتحاد التركي يوقف فان بيرسي مباراتين

قرّر الإتحاد التركي لكرة القدم إيقاف مهاجم نادي فنربخشة التركيروبين فان بيرسي لمباراتين وذلك كعقوبة للحركة التي توجّه بها لجماهير بيشكتاش خلال مباراة كأس تركيا في الدور الـ16، في المباراة التي سجل فيها النجم الهولندي مساهماً بتأهل فريقه إلى الدور ربع النهائي من البطولة.
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