الإتحاد الإيطالي يعاقب الحكم نيكولا ريتزولي

قرّر الإتحاد الإيطالي لكرة القدم حرمان الحكم الدولي نيكولا ريتزولي من قيادة أي مباراة في الجولة الـ24 من الكالتشيو وذلك بعد أدائه السيء في مباراة ديربي إيطاليا الأسبوع الماضي بين يوفنتوس وإنتر ميلانو والتي أثارت ضجّة كبيرة في الوسط الكروي الإيطالي حيث تم حرمان الإنتر من ركلتي جزاء.
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