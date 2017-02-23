الإتحاد الأوروبي يكشف عمّا يأكل جمهور كرة القدم في الملاعب

كشف الإتحاد الأوروبي لكرة القدم عن الأكل المفضل في ملاعب كرة القدم حسب البلاد. وتبيّن أن الجمهور الألماني يفضل البيرة أثناء المباريات. فيما الجمهور الإسباني يأكل بزر دوّار الشمس. الجمهور الإيطالي يحب السندويشات والفرنسي يأكل الهوت دوغ كما البرتغالي. أما الجمهور الإنكليزي فيحب اللحم المشوي. فيما الجمهور الروسي لديه نفس ذوق الجمهور الإسباني.

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