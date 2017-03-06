الأونروا تستأنف خدماتها تدريجيا في مخيم عين الحلوة

وجه مدير الأونروا في لبنان بالوكالة، حكم شهوان إلى لاجئي فلسطين رسالة جاء فيها: “حصلت الأونروا اليوم على ضمانات خطية من المحاورين، باحترام حياد مرافق الأمم المتحدة والعمل على الحفاظ على سلامة وأمن موظّفي الأونروا والمدنيين بينهم الأطفال، ما يسمح للوكالة بالعمل على استئناف خدماتها داخل المخيم. ولقد اتخذت الوكالة إجراءات مؤقتة لجمع النفايات من مخيم عين الحلوة وذلك بفضل زيادة خدمات الصرف الصحي”.

وأكد “في حال استمرار الهدوء الأمني، تعاود الأونروا يوم غد الموافق 7 آذار 2017 تقديم خدماتها في العيادة الصحية رقم 2 في مخيم عين الحلوة ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا. كما، تفتح الأونروا مركزا صحيا متنقلا قرب مدرسة السموع فيما يستمر تقديم الخدمات الصحية في عيادة صيدا للاجئي فلسطين من سكان مخيم عين الحلوة”.

وتابع: “نظرا للأضرار الجسيمة التي لحقت بمدارس الأونروا نتيجة الاشتباكات الأخيرة، يستمر إغلاق المدارس باستثناء مدرسة بيسان التي تفتح أبوابها في 7 آذار/ مارس 2017 لطلاب الصف التاسع أساسي والصف الثالث ثانوي الذين يرتادون مدارس المخيم لمساعدتهم على التحضير للامتحانات الرسمية علما أن خدمات الدعم النفسي والاجتماعي ستتوافر للطلاب في المدرسة. وتعمل الأونروا على تقييم الأضرار وإعادة تأهيل المدارس المتضررة من الصراع وستحيط الطلاب علما متى أصبحت هذه المدارس جاهزة لاستقبالهم كي يتابعوا دراستهم وتعويض ايام الدراسة التي فقدت خلال الفترة الماضية”.

ولفت إلى “ان الاونروا تتابع باستمرار الوضع في المخيم وتتحضر لاستئناف كافة خدماتها ما دام الوضع الأمني مستقرا وفي حال استمرار الهدوء، يعاد فتح المركز الصحي رقم 1 في الثامن من آذار عند الساعة الثامنة والنصف صباحا”.

وخلص شهوان “ان الأونروا تدعو مجددا القوى المسلحة في المخيم إلى احترام قرار وقف الأعمال العدائية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين واحترام قدسية مرافق الأمم المتحدة وحرمتها وتأمين الوصول الآمن إلى المدارس والعيادات والخدمات الحيوية الأخرى”.