الأهلي يحسم القمّة لصالحه بعد الفوز على الزمالك

حقق فريق الأهلي فوزًا مستحقًا على حساب غريمهالزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 177 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز مؤمن زكريا هدف التقدم في الدقيقة 22، بعد كرة عرضية من حسين السيد، سددها في الزاوية اليمنى للحارس أحمد الشناوي، وسجل جونيور أغاي الهدف الثاني للاهلي في الدقيقة 89 من ضربة رأسية بعد عرضية متقنة من أحمد فتحي.

وارتفع رصيد اﻷهلي عند 45 نقطة في الصدارة، وتجمد رصيد الزمالك عند 34 نقطة في المركز الثالث.