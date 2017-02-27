الأهلي البحريني يحجز مقعده في نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة

تمكن فريق الأهلي البحريني من حجز مقعده في المباراة النهائية ضمن منافسات بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة التي تقام أمام جمهوره بعد فوزه بسهولة بثلاثة اشواط دون رد أمام فريق الريان القطري في المباراة التي اقيمت على ارض ملعب صالة الاتحاد البحريني للكرة الطائرة.

وأنهى الأهلي الشوط الأول لصالحه بنتيجة 25 مقابل 23،والشوط الثاني بنتيجة 25 مقابل 17 و اللقاء لصالحه بفوزه بالشوط الثالث بنتيجة 25 مقابل 20.