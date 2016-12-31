الأنصار يعلن تعاقده مع لاعب سلوفاكي

أعلن نادي الأنصار رسمياً التوقيع مع اللاعب السلوفاكي ماتيتش بودستافيك لتعزيز صفوف الفريق الأخضر قبل إنطلاق مرحلة الإياب من بطولة الدوري .
وتعتبر هذه الصفقة هي الثانية للأنصار بعد التعاقد مع البرازيلي فينيسيوس ريتشي في عقد لمدّة موسم ونصف.
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