الأنصار يعلن تعاقده مع لاعب سلوفاكي

أعلن نادي الأنصار رسمياً التوقيع مع اللاعب السلوفاكي ماتيتش بودستافيك لتعزيز صفوف الفريق الأخضر قبل إنطلاق مرحلة الإياب من بطولة الدوري .

وتعتبر هذه الصفقة هي الثانية للأنصار بعد التعاقد مع البرازيلي فينيسيوس ريتشي في عقد لمدّة موسم ونصف.