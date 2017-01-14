الأنصار يسحق الإجتماعي وسقوط الساحل أمام السلام زغرتا

حقّق نادي الأنصار فوزاً عريضاً على حساب نادي الإجتماعي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الطرفين على ملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري في صيدا ضمن الجولة الأولى من مرحلة الإياب لبطولة الدوري اللبناني لكرة القدم.

وسجّل أهداف الأنصار في المباراة كلّ من معتز بالله الجنيدي في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء، والبرازيلي ريتشي هدفين، والسلوفاكي ماتيتش وعلي الأتات في مباراة تألق فيها بشكل لافت البرازيلي ريتشي الذي ضمه الأنصار خلال فترة الميركاتو الشتوي مؤخراً.

الانصار تمسك بالصدارة برصيد 24 نقطة والاجتماعي في المؤخرة برصيد 6 نقاط.

وعلى ملعب العهد حقق نادي السلام زغرتا فوزاً ثميناً على حساب شباب الساحل بنتيجة هدفين مقابل لاشيء سجلهما كل من إدمون شحادة وأليكس بطرس.

السلام رفع رصيده الى 21 نقطة والساحل تجمد رصيده عند النقطة رقم 12.

وتستكمل مباريات المرحلة غداً بين النجمة والسلام زغرتا على ملعب المدينة الرياضية، وتختتم الإثنين بين العهد والإخاء أهلي عاليه.