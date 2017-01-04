الأنصار يتصدّر سوق التعاقدات الأجنبية

لم يكتفِ نادي الأنصار بتصدره ترتيب الدوري اللبناني لكرة القدم، بل تصدّر أيضاً فترة التعاقدات على صعيد الأجانب بين الذهاب والإياب، إذ أجرى تغييراً أجنبياً شاملاً وأقفل الملف أمس بتعاقده مع المهاجم البرازيلي ألبرتو أنطونيو دي بولا الملقّب بـ”بيتو” ليحل بدلاً من المهاجم العاجي كريست ريمي لورونيون.

وانضم بيتو الى مواطنه صانع الألعاب ريتشي الذي تعاقد معه “الأخضر” أيضاً بدلاً من البرازيلي برونو سميث، بينما سيكون المدافع السلوفاكي ماتيتش بادوستافيتش ثالث الأجانب في الأنصار.

أما بالنسبة الى قائد الفريق ربيع عطايا، فقد عاد الأخير من إيران بعدما بتّ جميع تفاصيل عقده مع فريق ذوب آهان وأبلغ إدارة الأنصار أنه مرتاح الى صيغة العقد الممتد لموسم ونصف موسم، بحوالى 350 ألف دولار. وتبدو إدارة الأنصار متعاونة جداً، وخصوصاً الرئيس نبيل بدر الذي أبلغ عطايا أنه سيرضى بما يقدمه اللاعب من أموال للنادي في الموسم الأول كمساعدة من عطايا. والعقد يشمل سكن اللاعب ومصروفه الشخصي، اضافة الى 15 بالمئة ضريبة وعمولة وكيل أعماله، وبالتالي فإن النادي لن يطلب نسبة كبيرة من العقد.

في النجمة، أمّنت إدارة النادي مسألة اللاعب الأجنبي الرابع الذي سيساعد الفريق في كأس الاتحاد الآسيوي، إذ تعاقدت مع صانع الألعاب الجزائري محمد بلحاج (مواليد 1988) كخيار ثانٍ في حال عدم وصول أوراق لاعب الارتكاز الأوغندي حسن واسوا، الذي قدّم أداءً مميزاً وبدا مقنعاً للجهاز الفني، لكن عدم وصول استغنائه الدولي أخّر توقيعه مع الفريق. فبلحاج، رغم توقيعه مع النجمة، لا يزال قيد التجربة، حيث تملك إدارة النادي حق فسخ العقد في حال عدم اقتناع الجهاز الفني بمستواه.