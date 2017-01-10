الأمينة العامة للاتحاد الدولي للتزلج في لبنان

وصلت الأمينة العامة للاتحاد الدولي للتزلج على الثلج ساره لويس(بريطانية الجنسية) إلى بيروت، آتية من فرنكفورت(المانيا) في زيارة للبنان تستمر يومين تلبية لدعوة من الاتحاد اللبناني للتزلج.وستزور لويس منحدرات جبران خليل جبران في الارز.

وكان في استقبالها في صالون الشرف التابع لمطار رفيق الحريري الدولي نائب رئيس اللجنة الأولمبية سليم الحاج نقولا ممثلا رئيس اللجنة جان همام، رئيس الاتحاد اللبناني للتزلج شربل سلامة،نائبا الرئيس سليم كيروز وناجي خليل، الامين العام رئيس بلدية بشري فريدي كيروز ،نائب رئيس الاتحاد الآسيوي أمين الصندوق الاتحاد اللبناني يوسف شامل خليل والمستشار الاعلامي للاتحاد الصحافي جلال بعينو.

وقالت لويس في المطار “لبنان بلد فاعل وناشط جدا في الاتحاد الدولي للتزلج، وهو في طليعة الدول التي تمارس فيه رياضة التزلج وهناك جهود جبارة مبذولة من الاتحاد اللبناني الذي يقوم بعمل كبير لتطوير رياضة التزلج حيث تربطني علاقات وطيدة خاصة مع الرئيس شربل سلامة ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي يوسف شامل خليل والأمين العام فريدي كيروز”.

بدوره، شكر الرئيس سلامة لويس لتلبية دعوة الاتحاد اللبناني وقال: “إنها المرة الاولى منذ نصف قرن يزور لبنان مسؤول على هذا المستوى من الاتحاد الدولي للتزلج، فهذا دعم كبير لنا للاستمرار واستكمال العمل الذي نقوم به. اننا نخطط للمضي قدماً في تطوير رياضة التزلج في لبنان، لنجعله مقصدا دوليا ونحن نشارك في كل الانشطة والاجتماعات والبطولات العالمية ونحقق نتائج جيدة لوطن الأرز”.ثم سلّم سلامة درعاً تذكارياً ،باسم الاتحاد اللبناني للتزلج، الى لويس عربون محبة وتقدير.

ولاحقاً أولم سلامة على شرف الضيفة الكبيرة في احد مطاعم العاصمة بحضور اعضاء الاتحاد وممثلي محطات التزلج.