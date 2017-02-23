الأمير هاري يترك بريطانيا والقصر الملكي من أجل حبيبته

بعد تأكيد علاقته بالممثلة الأميركية ميغان ميركل، يبدو أن الأمير هاري بات مستعداً لترك بلده الأم، بريطانيا، من أجل العيش في الولايات المتحدة بالقرب من حبيبته، لأنها لا تريد التوقف عن مهنة التمثيل.

وأكدت مصادر مقربة من الثنائي أن الأمير يعشق أميركا وهو منفتح تماماً على فكرة تمضية وقته بين كندا ولوس أنجلوس ولندن بعدما يتزوج من ميغان.

إلا أنه لم تصدر حتى الآن أي معلومات رسمية بشأن زواج قريب للثنائي، لكن يقال إن كل العائلة المالكة البريطانية سعيدة جداً بعلاقة هاري وميغان اللذين يستعدان للزواج في الصيف المقبل.

والواقع أن الأمير هاري قادر على ترك بريطانيا للعيش في أميركا لأنه ليس وريث العرش البريطاني، بل شقيقه الأكبر الأمير ويليام. لذا، يعتبر انتقاله بمثابة خطوة منطقية للعائلة المالكة لأن هاري سيتمكن حينها من تمثيل بريطانيا في تلك المساحة الجغرافية الاستراتيجية.